EdC has announced the latest round of weekly power cuts at the following locations and times:

1. Thursday, August 05, 2021:

a) Between 8:00 to 13:00:

Khan Mean Chhey: Sangkat Boeung Tompun 1&2,

Khan Russey Keo: Sangkat Toul Sangke1&2, Sangkat Russey Keo Sangkat, Sangkat Kilometer 6, Sangkat Chhrang Chamres1&2

Khan Por Sen Chhey: Area No. 146, Sangkat kakab1

Khan Chbar Ampov: Sangkat Veal Sbov, Sangkat Prekeng

b) Between 8:00 to 16:00:

Khan Sen Sok: Sangkat Phnom Pen Thmey, Sangkat Kork Khlang, Sangkat Kmounh

Khan Por Sen Chhey: Sangkat Chaom Chao 3, Sangkat Samrong Kroam, Sangkat Tropang krosang

Khan Kambol: Sangkat Kambol, Sangkat Kontork

Ang Snoul district, Kandal province: Bek Chhan commune, Chok Chheu Neang commune, Peuk commune, Krang Makak commune, Prey Pouch commune

2. Friday, August 06, 2021:

a) Between 8:00 to 13:00:

Khan Russey Keo: Sangkat Chrang Chhamres 1&2, Sangkat Svaypak

Khan Dangkao: Sangkat Dangkao, Sangkat Chheung Ek

Khan Chbar Ampov: Sangkat Kbal Kos, Sangkat Prekeng, Sangkat Prek Thmey



b) Between 8:00 to 16:00:

Khan Daun Penh: Area No. ប.ត338 in Sangkat Wat Phnom

Khan Por Sen Chhey: Sangkat Chhom Chhao 3, Sangkat Tropeng Krosang, Sangkat Somrong Krom

Khan Kombol: Sangkat Kombol, Sangkat Kontork,

Khan Prek Pnov: Sangkat Prek Pnov

Ang Snoul District, Kandal Province: Bek Chhan commune, Krangmakak commune, Peuk commune, Chok Chheur Neang commun

3. Saturday, August 07, 2021:

a. Between 8:00 to 13:00:

Khan Chbar Ampov: Sangkat Niroth, Sangkat Veal Sbov

Khan Prek Pnov: Area No. P31522 in Sangakt Prek Pnov



b. Between 8:00 to 16:00

Khan Chbar Ampov: Area No.PT1308 in Sangkat Niroth

Takmao City, Kandal province: Sangkat Takmao, Sangkat Prek Reusey, Sangkat Takkdol, Sangkat Kampong Samnah, Sangkat Prek Ho

Ang Snoul district, Kandal province: Damrak Ampil commune, Lomhach commune, Prey Pouch commune

Kompong Speu province: Somrong Tong district, Kong Pisey distrct

4. Sunday, August 08, 2021:

a. Between 8:00 to 13:00:

Khan Russey Keo: Sangkat Reusey Keo, Sangkat Chhrang Chamres 1&2, Sangkat Svay Pak

b. Between 8:00 to 16:00:

Khan Sen Sok: Sangkat Khmounh

Khan Prek Pnov: Sangkat Prek Pnov

Khan Chhroy Chhangva: Sangkat Prek Tasek, Sangkat Prek Leab, Sangkat Bak Kheng, Sangkat Kohsdach

Khan Dangkao: Sangkat Dangkao, Sangkat Prey Sor, Sangkat Chheurng Ek

Khan Por Sen Chhey: Sangkat Kakab1&2, Sangkat Chhoamchao1&3, Sangkat Samrong Krom, Sangkat Tropang Krosang

Khan Kambol: Bek chhan commune, Peuk commune, Toulpech commune, Samgrong Chheur commune, Chok Chheur Neang commune, Prey Pouch commune, Damrak Ampil commune, Lomhach commune, Krang Makak commune

Kandal Province: Mok Kompoul district, Khsach Kandal district

Note these are a guide and liable to change.